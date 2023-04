Množični pretep v lokalu na Ljubljanski cesti: to je razkrila policija

V noči na soboto so bili policisti obveščeni o pretepu v gostinskem lokalu na Ljubljanski cesti v Novem mestu.

»Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je bilo udeleženih več oseb, identiteto šestih so že ugotovili. Posredovala sta tudi dva varnostnika in bila med interveniranjem lažje poškodovana,« pišejo v poročilu PU Novo mesto.

Policisti še zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine prekrškov in kaznivih dejanj. Zoper udeležence pretepa bodo ustrezno ukrepali.