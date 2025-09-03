Množični pretep v Kranju, posredovala tudi policija

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 21.30 obveščeni o sporu med več osebami na območju Kranja. Po prihodu policistov na kraj tam ni bilo več kršenja javnega reda, določenih udeležencev pa tudi ni bilo več na kraju.

Po podatkih, s katerimi razpolaga policija, je med več osebami prišlo do pretepa. Tri osebe so bile pri tem poškodovane in so same poiskale zdravniško pomoč v zdravstveni ustanovi.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja in identifikacijo udeleženih oseb ter vodijo postopek tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Kranj.