Množični pretep na zasebni zabavi v Bukošku, posredovala policija

Brežiški policisti so bili v noči na nedeljo obveščeni o pretepu med več osebami na zasebni zabavi v naselju Bukošek. Tri lažje poškodovane osebe so reševalci oskrbeli. Policisti so takoj pričeli z zbiranjem obvestil in po prvih ugotovitvah je prišlo do spora in kasneje pretepa med udeleženci zabave. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin, so sporočili iz PU Novo mesto.