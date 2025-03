Množična nesreča na štajerski avtocesti, udeleženih kar devet vozil

V noči na nedeljo, okoli 2.30, se je na štajerski avtocesti pri Trojanah zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih kar devet vozil – sedem osebnih in dve tovorni. Po podatkih Policijske uprave Ljubljana je bila za nesrečo kriva ovira na vozišču, in sicer dvignjena dilatacija pred viaduktom Baba, v katero so trčila vozila.

Do nesreče je prišlo zaradi dvignjene dilatacije mostu. FOTO: Getty Images/istockphoto

Eden od voznikov je ob tem izgubil nadzor in trčil še v betonsko ograjo. Pri tem sta se voznik in sopotnik v vozilu lažje poškodovala.

Policisti še preiskujejo vse okoliščine nesreče. Kot so nam pojasnili na ljubljanski policijski upravi, prav tako še vedno ugotavljajo, kako je sploh prišlo do dvignjene dilatacije.