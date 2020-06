Panika v regiji: v zadnjih 24 urah zabeležili 172 novih okužb

Iz Bosne in Hercegovine prihajajo skrb vzbujajoče informacije. V zadnjih 24 urah so namreč okužbo potrdili pri kar 172 osebah. Kot poročajo hrvaški medijih, so odvzeli 1.080 vzorcev. V BiH je do zdaj zaradi novega koronavirus umrlo 53 oseb, tri smrti so zabeležili v petek. Do danes so v BiH okužbo potrdili že pri 1.920 osebah, odvzeli pa od 52.748 vzorcev. Situacija je precej slaba tudi