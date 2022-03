Mnenji psihiatrov o Gregorju Ducmanu diametralno nasprotni

Štirinajstega marca bo minilo leto dni, odkar so bili celjski policisti in kriminalisti zgodaj zjutraj obveščeni o tragediji, ki se je zgodila v Zalogu pri Šempetru. Ko so prispeli, so bili šokirani. Najprej so pomagali očetu obdolženega Gregorja Ducmana, ki se je zatekel k bližnjim sosedom, potem ko ga je lastni sin zabodel z nožem. To je storil, ko je želel pomagati svoji ženi oziroma storilčevi mami; ta je že prej obležala v mlaki krvi. Ducman jo je večkrat silovito zabodel v predel vratu in glave. Ko je njen krik iz sosednje sobe slišal mož in prišel pogledat, kaj se dogaja, je videl sina...