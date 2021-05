Mlajša voznica z avtom pristala na boku: plačati bo morala globo (FOTO)

V četrtek ob 14.26 je 19-letna voznica osebnega vozila peljala po Ulici Gradnikove brigade proti Erjavčevi ulici in se zaletela v avto 55-letnika voznika, ki je ob stanovanjskem bloku v Ulici Gradnikove brigade zaviral, da bi parkiral. Zaradi trčenja je njeno vozilo prevrnilo na levi bok in obstalo na nasprotnem voznem pasu.



V prometni nesreči nihče ni bil poškodovan. Policistom so pomoč nudili tudi novogoriški poklicni gasilci. Prometni policisti so voznici zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog, poroča PU Nova Gorica.

