Mlajša oseba v šoku, posredovali reševalci

Včeraj ob 18.35 sta na Gosposvetski cesti v Ljubljani trčili osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče in na enem od poškodovanih vozil odklopili akumulator. Motorne tekočine niso iztekle. Reševalci NMP so oskrbeli mlajšo osebo, ki je bila v šoku, poroča uprava za zaščito in reševanje.