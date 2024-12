Mladoletniku zasegli ročno zvito cigareto, sumijo na prisotnost droge

Danes, 3. decembra zjutraj, so policisti v Novi Gorici mladoletniku v postopku zasegli ročno zvito cigareto z delci zelene rastline zaradi suma, da gre za prepovedano drogo (konoplja).

Zasežene rastlinske delce so poslali v nadaljnjo analizo in če bo rezultat preliminarnega testa pozitiven, bodo policisti PP Nova Gorica zoper mlajšo osebo zaradi kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.