Mladoletniki sredi noči izpraznili gasilne aparate in na cesto nastavili smetnjake. Kje so bili starši?

Mladoletniki iz stanovanjskega bloka na Beblerjevi ulici v Kopru so iz stavbe odnesli pet gasilnih aparatov, jih izpraznili in pustili na bližnjem igrišču. Z povsem neodgovornim dejanjem so povzročili za 150 evrov škode.

A to mladcem in mladenki ni bilo dovolj, kasneje iste noči je taista skupina mladostnikov na Krožni cesti v Kopru na vozišče potisnila smetnjake.

Policisti so ob prihodu na kraj izsledili mladoletno državljanko Makedonije, z urejenim bivanjem v Kopru, medtem ko so se ostali mladostniki razbežali. Mladoletnico je na kraju prevzel oče, zanjo bo podan tudi obdolžilni predlog.