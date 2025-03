Mladoletniki sredi belega dne napadli moškega, morali so ga odpeljati v bolnišnico

Včeraj nekaj pred 13. uro so bili policisti obveščeni o ropu v okolici Šentjerneja, kjer naj bi trije neznanci napadli oškodovanca, ga poškodovali, mu odtujili denarnico in pobegnili.

»Na kraj so bili napoteni policisti, ki so nemudoma pričeli izvajati številne aktivnosti za izsleditev storilcev. Na podlagi opisa so trojico izsledili in prijeli. Odvzeli so jim prostost in jih odpeljali v prostore za pridržanje. Ugotovili so, da gre za 15, 16, in 17 let stare osumljence z območja Šentjerneja. Lažje poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico,« nam je sporočila Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 52 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 159 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ropa, grožnje, goljufij, vlomov in tatvin.

Policisti bodo zoper osumljence na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa.