Mladoletniki so se sredi belega dne spravili nad moškega, ta je končal v bolnišnici

V ponedeljek okrog 13. ure so bili možje v modrem obveščeni o ropu v okolici Šentjerneja, kjer naj bi trije neznanci napadli moškega, ga poškodovali, mu ukradli denarnico in pobegnili.

Na prizorišče so odšli policisti, ki so na podlagi opisa storilce že kmalu izsledili in prijeli. Odvzeli so jim prostost in jih odpeljali v prostore za pridržanje.

Izkazalo se je, da so moškega napadli in oropali najstniki, stari 15, 16 in 17 let, vsi so doma na območju Šentjerneja.

Lažje ranjenega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti bodo zoper osumljence na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.