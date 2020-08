Na Opekarniški cesti v Celju je varnostnik v ponedeljek zalotil mladoletnika, ki je risal po stenah enega izmed poslovnih prostorov, ter ga zadržal do prihoda policistov, so sporočili iz PU Celje. Policisti so ugotovili, da gre za 16-letnega Celjana.



Mladoletnika so prevzeli starši, policisti pa bodo zoper njega napisali kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje stvari.