Mladoletnika sredi Krškega obkrožila in napadla skupina oseb, med njimi tudi otrok

Policisti novomeške policijske uprave so imeli tudi minuli konec tedna polne roke dela. V soboto okoli 15.30 jih je mladoletnik obvestil, da ga je v Krškem napadla skupina oseb.

Policisti so opravili razgovor z oškodovancem in ugotovili, da je do njega pristopila skupina oseb in ga obkrožila. Pri tem ga je eden z roko udaril v obraz, eden pa ga je udaril v hrbet. Nato so vsi pobegnili.

»Policisti so to skupino izsledili in z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta dejanja osumljena mladoletni občan iz okolice Brežic in otrok iz okolice Krškega. O dejanju bodo s kazensko ovadbo za kaznivo dejanja Nasilništva obvestili pristojno državno tožilstvo in s poročilom Center za socialno delo,« so še sporočili z novomeške policijske uprave.