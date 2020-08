Mladoletnika na motorju povzročila pravo dramo

Ljubljanski policisti so v tem tednu obravnavali kazniva dejanja nasilništva v okolici Ljubljane, spor med osebami pa je izhajal iz vožnje dveh mladoletnikov z neregistriranim motornimi (kros) kolesi v naravnem okolju in na zasebnih površinah.



Ta spor je prerasel v fizično obračunavanje lastnika zemljišča z motoristom, v nadaljevanju pa so se v spor vmešali še svojci mladoletnika. Policisti o treh osebah zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Prav tako zbirajo obvestila tudi o drugih prekrških zaradi vožnje z motornimi

kolesi in bodo ustrezno ukrepali, poroča PU Ljubljana.



Ob tem sporočajo, da vožnjo z vozili na motorni pogon ali drug lastni pogon vozila v naravnem okolju ureja člen 28 b zakona o ohranjanju narave. V skladu s členom 153 b ima pristojnost nadziranja določb, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, tudi policija. Ob ugotovljenih kršitvah uvede ustrezen prekrškovni postopek za kršitelja, izda plačilni nalog ali pa odločbo v hitrem postopku. Ko so za to podani pogoji, lahko policija kršitelju zaseže vozilo na motorni pogon in poda obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za vožnjo v cestnem prometu morajo biti vozila tehnično brezhibna, registrirana, vozniki morajo pa izpolnjevati vse pogoje za vožnjo vozil in uporabljati vso predpisano zaščito opremo za vožnjo motornih koles.