Mladoletnika hotela odpeljati policija, sledila je drama

V petek dopoldne so šentjernejski policisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi v Mihovici vklenili in odpeljali v pridržanje 49-letnega moškega.

»Policisti iz Šentjerneja, v sodelovanju s policisti sosednjih policijskih enot, so v petek zjutraj nudili asistenco drugim pristojnim organom v Mihovici in Dobruški vasi pri odvzemu mladoletne osebe, ker je bila staršem po sklepu sodišča odvzeta starševska skrb. Med postopkom je 49-letnik grozil navzočim, se razburjal in se namenil sodnemu izvršitelju, ki je ob sodelovanju centra za socialno delo izvrševal sklep sodišča, preprečiti izvedbo uradne naloge, zato so ga policisti vklenili in odpeljali v pridržanje. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi po 1. odstavku 299. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije ga bodo kazensko ovadili,« sporočajo javnosti s PU Novo mesto.

Pristojni organi in strokovne službe so otroka nato namestili v varno okolje. Drugih podrobnosti o postopku zaradi varstva pravic udeleženih otrok javnosti ne moremo posredovati.