Mladoletnik z navitim mopedom, dosegal je hitrost 141 km na uro

Bilo je v torek ob 13.20, ko so policisti na Šmarski cesti v Kopru obravnavali prometno nesrečo z udeležbo mladoletnega mopedista iz Kopra in civilnega policijskega vozila. Policisti so s civilnim policijskim vozilom v križišču na Šmarski cesti z namenom izvedbe postopka ustavili voznika mopeda; ta je ustavil nekaj metrov stran.

Ustavili so ga na Šmarski cesti v Kopru. FOTO: Leon Vidic

Ko je opazil, da je iz civilnega policijskega vozila izstopil uniformiranec, je sunkovito speljal in s sprednjim desnim delom mopeda oplazil zadnji desni del civilnega policijskega vozila. Za tem je izgubil oblast nad mopedom, nakar sta ga policista ustavila. Na kraj prometne nesreče je prišel tudi oče mladoletnika.

Ko je iz civilnega policijskega vozila izstopil uniformiranec, je sunkovito speljal in s sprednjim desnim delom mopeda oplazil civilno policijsko vozilo.

»Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je mladoletni voznik moped vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, da moped ni registriran in da je na mopedu nameščena registrska tablica, ki mu ne pripada. Zaradi suma, da je moped predelan, je bil odrejen izredni tehnični pregled, pri katerem je bilo ugotovljeno, da moped dosega hitrost 141 km na uro namesto 45 km na uro. Policisti so ga zasegli in ga predali sodnemu izvršitelju, zoper mladoletnika pa bo podan obdolžilni predlog,« so pojasnili na koprski policijski upravi.