Mladoletnik vznemirjal stanovalce, policisti starše seznanili o njegovem ravnanju

Policisti PP Novo mesto so bili 22. novembra okoli 21.30 obveščeni o motečem pokanju petard na Kočevarjevi ulici v Novem mestu. Na kraju so izsledili in prijeli mladoletnega kršitelja, ki je prižigal petarde in vznemirjal stanovalce in mu zasegli prepovedane petarde kategorije F3.

Mladoletnega kršitelja so prevzeli starši, katere so policisti seznanili o njegovem ravnanju. Zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.