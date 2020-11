Mladoletnik v Luciji zaužil drogo in neodziven obležal (FOTO)

Našli so ga stanovalci

GHB je znan tudi kot droga za posilstvo. FOTO: Press Release

Novembra lani se je v Luciji zgodil dogodek, ki bi takrat mladoletnega domačina lahko stal življenje. V noči na 11. april se je namreč družil zin s 23-letnim državljanom Ukrajine, ki ima stalno bivanje urejeno v Kopru. Slednji je prinesel tekočo drogo gama-hidroksibutirat oziroma GHB v steklenički, ki spada na seznam prepovedanih mamil, odmerek pa je lahko zelo hitro prevelik. V manjših dozah derivati GHB delujejo stimulativno in evforično, v večjih pa lahko povzročijo začasno komo in odpoved dihanja. GHB, ki ji je brez vonja in rahlo slanega okusa, je zaradi izgube spomina uživalca znan tudi kot droga za posilstvo. Družba se je pred kritičnim dogodkom odpravila do avtomata, kjer sta mladoletnik in Ukrajinec kupila dve plastenki sadnega soka, potem pa sta v kleti garaže v bližini Ulice XXX. divizije 4 drogo, nakapljano v pijačo, tudi zaužila.Močno omamljenemu mladoletniku je uspelo priti pred blok, potem pa je padel po tleh, si pri tem zlomil nogo in neodziven obležal. K sreči so ga našli stanovalci in poklicali reševalce, ti pa so nesrečnega mladoletnika odpeljali v izolsko bolnišnico. O dogodku je bila obveščena tudi policija, ta je zoper Ukrajinca spisala kazensko ovadbo. Priče so potrdile, da je drogo prinesel on, policija pa je v postopku ugotovila, da jo je kupil od, ta je krivdo v drugem kazenskem postopku tudi priznal.Pred dnevi se je na zatožni klopi koprskega okrožnega sodišča znašel tudi ukrajinski državljan. Krivdo za kaznivo dejanje omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu mladoletnim osebam je na predobravnavnem naroku priznal in dejanje obžaloval. »Zelo mi je žal. Nisem več tak človek, kot sem bil prej. Prenehal sem uživati droge, vpisal sem se tudi v šolo,« je povedal sodniku. Grozilo mu je do 12 let zapora, ker pa je krivdo priznal in prej ni bil obsojen, je tožilkapredlagala 10 mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo dveh let. Sodnik je v celoti sledil predlogu tožilstva in obtoženega oprostil plačila sodnih stroškov. Sodba je pravnomočna.