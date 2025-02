Mladoletnik v Črnomlju vozil neregistriranega, povzročil nesrečo in pobegnil. A ne za dolgo ...

Črnomaljski policisti so bili v sredo nekaj pred 16. uro obveščeni o prometni nesreči v Črnomlju, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila v semaforiziranem križišču trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Na podlagi opisa so kršitelja izsledili v kraju Dole.

Čaka ga globa v višini 1620 evrov

Ugotovili so, da je nesrečo povzročil mladoletnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil Volkswagen polo. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Za ugotovljene kršitve je določena globa v višini 1620 evrov.