Mladoletnik trčil v osebni avtomobil in končal v bolnišnici

V četrtek ob 16. uri so koprski policisti obravnavali prometno nesrečo v Pivki. 15-letnik je peljal z mopedom od Kala proti Pivki po nekategorizirani makadamski cesti. V ovinku ni vozil po desni strani smernega vozišča, ampak je peljal po levi strani, zato je trčil v osebni avtomobil, katerega je v nasprotni smeri peljal 53-letni voznik.

Mladoletnika so poškodovanega odpeljali v bolnišnico. Ker nima vozniškega izpita ustrezne kategorije, so vozilo zasegli in bo podan obdolžilni predlog. Na kraju je bil tudi eden od staršev, zoper katerega bo izveden hitri postopek (dal je motorno vozilo v uporabo osebi, ki takega vozila ne sme voziti), še poroča koprska policijska uprava.