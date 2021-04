Mladoletnik s skirojem trčil v odraslega moškega

Kranjski policisti so včeraj obravnavali prijavo povzročitve lahkih telesnih poškodb na javnem kraju. Udeleženci so bili identificirani. Kriminalisti vodijo postopek.



V še enem primeru so obravnavali dva moška, ki sta se v Kranju znesla nad dvema drugima odraslima osebama. Do spora je prišlo po tem, ko je mladoletnik, ki je povezan s kršiteljema, na skiroju na pločniku trčil v enega od moških. V zadevi poteka prekrškovni postopek.

