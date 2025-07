Mladoletnik odvzel prednost 42-letnici in padel, z njim je hudo

V sredo, malo pred 21. uro, se je zgodila huda prometna nesreča pri Ručetni vasi na območju Črnomlja.

Novomeški policisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je mladoletni voznik kros motorja vozil po lokalni cesti iz smeri Kota pri Semiču. V križišču je pri vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost 42-letni voznici osebnega avtomobila, ki je pripeljala po regionalni cesti v smeri proti Črnomlju.

Hudo poškodovanega mladoletnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana. Vse okoliščine policisti še preiskujejo in bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, še poroča novomeška policijska uprava.