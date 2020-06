Mladoletnik bežal pred policijo

V ponedeljek popoldan so policisti v Divači mladoletnemu domačinu zasegli moped znamke Piaggio. Ta je skupaj z 18-letnim sopotnikom na mopedu bežal policistom, na znake policista ni ustavil, prav tako pa oba nista upoštevala ukazov policistov.



Za mladoletnika bodo policisti napisali obdolžilni predlog, ker:



– ne poseduje vozniškega dovoljenja,

– se ni ustavil na svetlobne in zvočne signale policije,

– je vozil neregistriran in nezavarovan moped,

– ni uporabljal zaščitne čelade in

– ni upošteval zakonitega ukaza policista.



Plačilni nalog bo dobil tudi sopotnik, saj ni uporabljal zaščitne čelade in ni upošteval zakonitega ukaza policista, so javili iz PU Kranj.