Mladoletnici kradli po koprskih trgovinah, nato je prišel oče in ponorel

Popoldan so varnostniki v eni od koprskih prodajaln prijeli dve mladoletnici, ki sta kradli različne artikle. Ukradli sta kar 39 artiklov, predvsem oblačil. Račun sta poravnali še pred prihodom policistov na kraj.



V prodajalno so prišli starši obeh. 55-letni oče je pričel vpiti in žaliti varnostnika, poleg tega je grozil s pretepom, s kršitvijo pa je nadaljeval tudi po prihodu policistov na kraj. Policisti so uporabili prisilna sredstva, zatem pa se je umiril. Izdan mu je bil plačilni nalog.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: