Mladoletnica pila za volanom marice (FOTO)

Žiga Valjavec je na ljubljanskem delovnem sodišču pravnomočno izgubil tožbo proti notranjemu ministrstvu, s katero je zahteval svojo staro službo nazaj. Nekdanji kranjski policist, vodja patrulje, je bil namreč eden od treh, ki so 11. julija 2018 med nočnim dežurstvom ves čas v policijski marici prevažali mladoletno dekle in ji pustili celo za volan. Ona je nočno dogajanje posnela in objavila na instagramu, Valjavec pa je z dvema vpletenima sodelavcema zaradi tega izgubil službo. Čeprav še ni imela vozniškega izpita, je znala voziti in možje postave so ji to omogočili, celo intervencijske luč...