PU NOVO MESTO

Mladoletni pri Dobruški vasi vrgel lonec v traktor, sledila je drama

Policisti so zoper več oseb uporabili prisilna sredstva in vzpostavili javni red in mir.
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/Delo

S. U.
11.08.2025 ob 20:44
11.08.2025 ob 20:45
S. U.
11.08.2025 ob 20:44
11.08.2025 ob 20:45

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 8. in 11. 8.  posredovali v 206 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 700 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. 

Novomeški policisti prijeli vlomilce

»8. avgusta nekaj pred 19. uro smo bili obveščeni o sumljivem ravnanju neznancem, ki bi se na parkirnem prostoru v Prečni lahko pripravljali na izvrševanje kaznivih dejanj. OKC je o tem takoj obvestil vse razpoložljive policijske patrulje in policisti PP Novo mesto so v Bršljinu izsledili in ustavili avtomobil, ki je ustrezal opisu. Ugotovljeno je bilo, da gre za storilce, ki so v Prečni vlomil v avtomobil in odtujili več osebnih predmetov oškodovanke,« sporočajo s PU Novo mesto.

Štirim storilcem starim med 20 in 46 let so odvzeli prostost in jih pridržali. Ukradene predmete so zasegli in jih vrnili oškodovanki. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Prijeli storilca in kršitelja

Šentjernejski policisti pa so bili 9. avgusta nekaj po 21. uri obveščeni, da naj bi pri naselju Dobruška vas neznanec v traktor oškodovanca vrgel lonec in poškodoval vrata.

Policisti so se takoj odzvali, opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in zbrali obvestila. Ugotovili so identiteto mladoletnega storilca kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Med postopkom policistov se je več prebivalcev naselja nedostojno vedlo, niso upoštevali opozoril in ukazov, v službeno vozilo so vrgli steklenico.

Policisti so zoper več oseb uporabili prisilna sredstva in vzpostavili javni red in mir. 38-letnemu nasilnežu, ki je bil pod vplivom alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

