Mladoletni Koprčan priredil zabavo in kršil ukrepe, policija obvestila očeta

V nedeljo ob 2. uri ponoči so PU Koper obvestili o večji zabavi s prekomernim hrupom v Glemu.



Policisti so na kraju ugotovili, da je zabavo organiziral mladoletni Koprčan, prisotnih pa je bilo približno 200 oseb. Udeleženci niso upoštevali določil odlokov vlade, prav tako so prisotni mladoletniki uživali alkoholne pijače, organizator pa ni prijavil prireditve, saj je zabavo oglaševal med vrstniki na družbenih omrežjih. Po zaključku postopka so se udeleženci zabave razšli. Za organizatorja zaradi kršitve določil ZJZ, kršitve določil ZOPA in kršitve določil ZNB sledi obdolžilni predlog na OS Koper, oddelek za prekrške, so zapisali policisti o kršenju javnega reda in miru.



Ob postopku z mladoletnim organizatorjem je bil seznanjen njegov oče.

