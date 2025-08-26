Mladoletni kolesar trčil v mačko, z njim je hudo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 22. in 25. 8. 2025 posredovali v 222 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 705 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri je umrl kolesar, prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, šest prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 17 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Huje poškodovan kolesar

Policisti PP Brežice so bili v noči na 23. 8. obveščeni o padcu kolesarja na območju Mosteca. Huje poškodovanega mladoletnega kolesarja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bil kolesar trčil v mačko, ki naj bi stekla čez cesto, padel in se poškodoval. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Padec motoristke

23. 8. okoli 14.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti Med Grmado in Dobrničem. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 55-letna motoristka iz Madžarske med vožnjo po klancu navzdol v ovinku izgubila oblast nad motorjem, padla in se lažje poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.