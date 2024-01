Mladoletni Ian se včeraj ni vrnil iz srednje šole v Velenju

Od včeraj pogrešajo mladoletnika Iana Drljića iz Šoštanja.

Včeraj se ni vrnil iz srednje šole, ki jo obiskuje v Velenju. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temno sivo trenerko in modro bundo s kapuco. Obut je bil v črne športne copate znamke Nike s podplati roza in zelene barve.

Vse, ki so ga opazili ali vedo, kje bi lahko bil, prosijo za informacije. Sporočijo jih lahko na telefonsko številko Policijske postaje Velenje 03 898 61 00 ali na interventno številko 113.