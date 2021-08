Mladoletna tatova na kolesih: poglejte, kaj vse je policija našla pri njiju

V sredo okoli 15. ure so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz prodajalne v Leskovcu pri Krškem, kjer sta mladoletnika odtujila oblačila in pobegnila. Takoj so se odzvali in ju na podlagi opisa prijeli. Zasegli so ukradene artikle in jih vrnili osebju prodajalne. Zasegli so jima še več predmetov, ukradenih v drugih prodajalnah, in kolesi, ki sta bili prav tako ukradeni.



Mladoletnika so po zaključenih postopkih predali staršem, zoper oba pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi šestih kaznivih dejanj tatvine, so sporočili iz PU Novo mesto.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: