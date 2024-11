Mladoletna oseba samovoljno zapustila stanovanjsko skupnost, v iskanje tudi policija

Kranjski policisti so bili v torek okoli 16. ure obveščeni, da je stanovanjsko skupnost v Kranju samovoljno zapustila mladoletna oseba.

Policisti so na podlagi zbiranja obvestil in drugih ukrepov izsledili mladoletno osebo in jo izročili strokovni delavki stanovanjske skupnosti, ki jo je prevzela v skrbstvo, poroča kranjska policijska uprava.

O dogodku bodo možje v modrem obveščali pristojni Center za socialno delo.