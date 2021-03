V soboto ob 14.04 je pri sečnji dreves na Stari Vrhniki veja padla na mladoletno osebo in jo poškodovala. Posredovali so reševalci NMP Ljubljana, osebo oskrbeli in jo odpeljali v UKC Ljubljana. Obveščene so bile pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Komentarji: