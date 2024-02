Mladi voznik pijan za volan povzročil nesrečo

Policisti so bili v sredo nekaj pred 21. uro obveščeni o prometni nesreči na prehodu čez železniško progo v Dolnjem Brezovem. Policisti PP Sevnica so opravili ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in z vozilom obstal ob železniških tirih.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je imel povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, mu izdali plačilni nalog in zaradi vožnje pod vplivom alkohola na sodišče naslovili obdolžilni predlog.