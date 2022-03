Mladi so vse bolj varni vozniki

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) šesto leto zapored organizira izbor Najboljši za volanom, s katerim bo Slovenija maja dobila najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika tega leta. »Spletni test, ki je vstopnica za praktični del tekmovanja, bo na strani www.najboljsizavolanom.si odprt do vključno 24. marca 2022, za najboljše pa je AMZS v sodelovanju z Zavarovalnico Sava in drugimi partnerji pripravil bogat nagradni sklad – zmagovalca se bosta eno leto vozila z novo Fordovo fiesto active, atraktivne nagrade pa čakajo tudi na druge finalistke in finaliste,« sporočajo z AMZS.

Zmagovalka in zmagovalec se bosta oktobra v Madridu pomerila še na evropskem tekmovanju mladih voznikov.

AMZS že nekaj let izpostavlja, da so mladi v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami, kljub manj vozniškim izkušnjam, vse bolj varni vozniki. »Analiza starosti voznikov avtomobilov kot povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo ali umrlimi udeleženci za dvajsetletno obdobje kaže, da število povzročiteljev najhujših prometnih nesreč med najmlajšimi vozniki avtomobilov vseskozi upada,« pojasnjuje Erik Logar, vodja področja varna mobilnost pri AMZS.