Mladi plezalec zdrsnil na območju Triglava, z njim je hudo

Včeraj so policisti, gorski reševalci in posadka za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, na območju Policijske uprave Kranj obravnavali kar šest gorskih nesreč.

Prvič so bili o nesreči obveščeni že okoli 8. ure. V Skalaški smeri Severne stene Triglava so pomoč nudili 31-letnemu grškemu plezalcu, ki je zdrsnil ter si poškodoval nogo in roko. Bil je lahko telesno poškodovan, s helikopterjem Letalske policijske enote so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Nekaj minut čez 8. uro so ponovno odhiteli na pomoč, tokrat 27-letni Francozinji, ki je v bližini Koče pri Triglavskih jezerih v ponedeljek zvečer padla in si poškodovala gleženj. Ker včeraj zjutraj zaradi bolečin ni mogla hoditi, je zaprosila za pomoč in s helikopterjem Letalske policijske enote so jo prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Z Grkom je hudo

Ob 9.25 so na pomoč odhiteli 26-letnemu državljanu Grčije, ki se je ponesrečil med plezanjem na območju Triglava. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je plezal kot prvi v navezi s še dvema tujima plezalcema alpinistično smer Helba v Severni steni Triglava, pri tem pa padel v globino in se hudo poškodoval,« je nesrečo opisal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj Roland Brajič. Tudi ranjenega Grka so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Tri ure pozneje je helikopter poletel na območje Zgornjega Viševnika, kjer si je med hojo 58-letna Francozinja poškodovala koleno in ni mogla nadaljevati poti. Ob 12.40 so policisti in reševalci nato pomoč nudili še švedski državljanki, stari 39-let, ki je zdrsnila po pobočju na Ukanški suhi v Bohinju in si poškodovala nogo.

Še zadnjič šestič so ob 18. uri policisti in gorski reševalci nudili pomoč 22-letni slovenski pohodnici, ki si je med sestopom v dolini Krma poškodovala koleno. S helikopterjem Letalske policijske enote so jo prepeljali v dolino.

Turo načrtujte vnaprej

»Da bi bil vaš obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev varen, s čim manj neljubih situacij, v katerih bi moral posredovati helikopter, vas policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti,« ob tem pozivajo na PU Kranj.

»Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti,« še svetujejo.