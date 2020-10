Mladi motorist trčil v prometni znak in obležal na travi

V soboto nekaj čez 15. uro so policiste obvestili o prometni nesreči v Volčjem Potoku, v kateri je bil samoudeležen motorist.



Ob ogledu kraja so ugotovili, da je 19-letnik voznik motornega kolesa v ovinek na lokalni cesti pripeljal z neprilagojeno hitrostjo, izgubil nadzor nad motorjem in trčil v ograjo ter prometni znak, poroča PU Ljubljana.



Motorist je po nesreči hudo poškodovan obležal na travnati površini ob vozišču, njegovo življenje pa je ogroženo.



Policisti ugotavljanje okoliščin še nadaljujejo in bodo po vseh znanih dejstvih ustrezno ukrepali.