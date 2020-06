Mladi domačin je umrl na kraju nesreče

Voznik osebnega avtomobila je umrl na ovinku. FOTO: Fb Policijska kontrola na Koroškem

Voznika tovornega avtomobila so z reševalnim vozilom odpeljali v Bolnišnico Slovenj Gradec, voznik osebnega avtomobila pa je na kraju nesreče umrl.

Žalost zaradi treh žrtev prometnih nesreč, ko so na dan državnosti pri Zagorju ob Savi oziroma Kidričevem umrli 64-letni kolesar ter 50-letni in 31-letni motorist, se je nadaljevala tudi včeraj, ko so slovenske prometnice znova terjale krvni davek. Tokrat se je prometna nesreča s smrtnim izidom pripetila nedaleč od Črne na Koroškem.Po naših podatkih je umrl 21-letni domačin. »Ob 10.42 smo bili na OKC Policijske uprave Celje obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami, ki se je zgodila na relaciji Črna–Javorje proti Slemenu. Tja so bili poslani policisti ter reševalci z gasilci. Policisti so ugotovili, da sta udeležena voznik osebnega avtomobila in voznik tovornega avtomobila. »Voznik tovornega avtomobila je bil z reševalnim vozilom odpeljan v Bolnišnico Slovenj Gradec, voznik osebnega avtomobila pa je na kraju nesreče umrl,« je kmalu poročal vodja OKC PU CeljePreiskave oziroma ogleda tragične nesreče sta se je poleg prometnih policistov PPP Celje udeležila tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu in dežurni državni tožilec tamkajšnjega okrožnega državnega tožilstva. Zaradi ogleda kraja prometne nesreče je bila cesta kar nekaj časa zaprta za ves promet.Policija je ugotovila, da je do nesreče prišlo, ko je mladi voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Črne na Koroškem proti Slemenu in zaradi neprilagojene hitrosti vožnje zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer trčil v tovorno vozilo, ki ga je pravilno nasproti pripeljal 55-letni voznik.