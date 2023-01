Mladeniči z dvorišča stanovanjske hiše ukradli avto, potem napadli policiste

Včeraj nekaj pred 22. uro so bili metliški policisti obveščeni, da naj bi v Rosalnicah nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel osebni avtomobil. Takoj so se odzvali in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev.

»Na območju Trnovca so avtomobil izsledili in ga ustavljali, vendar voznik znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo, kasneje pa vozilo ustavil. 30-letni osumljenec in dva sopotnika, stara 19 in 34 let, so se med postopkom nedostojno vedeli, policistom poskušali preprečiti izvedbo nalog in jih napasti. Zoper nasilno trojico so uporabili prisilna sredstva in jih obvladali. Ugotovili, smo, da 30-letni storilec nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,50 miligramov alkohola,« so javnosti sporočili s PU Novo mesto.

Ukraden avtomobil so zasegli, zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov in javnega reda in miru izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zaradi tatvine bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.