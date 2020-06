Mladeniči razgrajali in nadlegovali goste, spravili so se tudi na policiste

Policiste so v noči na soboto na pomoč poklicali iz lokala v Novem mestu, kjer naj bi več kršiteljev nadlegovalo goste. Ob prihodu na kraj so kršitelji poskušali pobegniti z osebnim avtomobilom, vendar so jih policisti v bližini ustavili. Ugotovili so, da avtomobil vozi mladoletnik iz naselja v okolici Metlike, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa so bili še trije potniki.



Mladoletni voznik, ki je bil pod vplivom alkohola, je žalil policiste in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zasegli so mu avto Neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu, so mu zasegli in o kršitvah z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.



Zaradi kršitev javnega reda in miru v gostinskem lokalu - vpitja, nadlegovanja in žaljenja gostov -, so podali obdolžilni predlog zoper dva mladoletna kršitelja, oba sta stara 17 let. Brez vozniške, nato še brez avta V petek popoldne pa so črnomaljski policisti med kontrolo prometa ustavili voznika osebnega avtomobila Seat ibiza. Ugotovili so, da 42-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene ukradene registrske tablice. Avtomobil so zasegli in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zavrnil test alkoholiziranosti Brez svojega jeklenega konjička je ostal tudi voznik (51) osebnega avtomobila Volkswagen passat, ki so ga v soboto okoli 21. ure policisti ustavili na cesti Novo mesto - Metlika pri Vinji vasi. Med postopkom so policisti namreč ugotovili, da 51-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Kršitelju so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom

seznanili sodišče.