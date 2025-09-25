Arsen in Leonardo zanikata, da bi iznakazila ribniškega župana in njegovo soplesalko

Kočevska Roma 25-letni Arsen in 18-letni Leonardo Novak sta danes na ljubljanskem okrožnem sodišču zanikala krivdo v zvezi z junijskim napadom na ribniškega župana Sama Pogorelca ter njegovo takratno soplesalko Tamaro L. na plesišču gasilske veselice v Ribnici. To naj bi storila skupaj z mladoletnikom. Postopek zanj se vodi ločeno.

Samo Pogorelc le nekaj ur po napadu. FOTO: Milan Glavonjić

Če sta se morala sprva oba braniti obtožbe za nasilništvo, katerega žrtev je bil župan, Arsen Novak pa še povzročitve lahke telesne poškodbe v škodo Tamare L., jima po prejemu mnenja sodnega izvedenca tožilstvo zdaj očita ne le nasilništva, ampak tudi povzročitve hude telesne poškodbe. Tako Pogorelc kot njegova soplesalka naj bi v napadu prejela večje število poškodb po glavi in drugje, zaradi česar sta bila začasno iznakažena. Oziroma sta utrpela hude telesne poškodbe.

Arsen Novak, ki se na kočevskem okrajnem sodišču, kjer se je sojenje sprva začelo že 30. junija, zaradi spremenjenega očitka v obtožnici pa se je moralo nato preseliti na ljubljansko sodnijo, ni zagovarjal, trdi, da ni kriv oziroma da ga tistega jutra sploh ni bilo na plesišču. Leonarda in mladoletnika je čakal pri škarpi. Ko sta prišla, so se z avtom odpeljali nazaj proti Kočevju.

8. junija se je zgodil napad

Leonardo Novak je v preiskavi govoril, da je bil na veselici pri točilnem pultu, in ne v šotoru. Pil je pivo in opazil, »da so se na več koncih tepli«. Nato se je z Arsenom in mladoletnikom odpravil domov. Arsen Novak je v preiskavi še povedal, da mu Leonardo in mladoletnik v avtu nista omenila, »da sta na veselici naredila kakšno pizdarijo«.

