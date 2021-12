Mladeniča divjala po parkirni hiši v Kopru

Nekaj čez polnoč so poklicali policiste, ker je v parkirni hiši v Kopru skupina oseb divjala z osebnimi avtomobili.

Policisti so bili nemudoma napoteni na kraj, kjer so ugotovili identiteto dveh oseb, 21-letnega Koprčana in 24-letnika z okolice Pirana, ki sta s svojima voziloma v garaži nenadno speljevala in zavirala, kar je bilo vidno tudi na posnetku nadzornih kamer.

Voznikoma so izdali plačilni nalog za kršitev po 45/8-3 ZPrCP.