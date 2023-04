Mladenič osumljen ropa treh ljubljanskih prodajaln

Ljubljanski policisti so v petek odvzeli prostor 27-letniku, ki je osumljen ropa treh prodajaln v Ljubljani v času od nedelje do srede. S kazensko ovadbo zaradi treh kaznivih dejanj ropa so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil hišno preiskavo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti Policijske postaje Ljubljana - Moste so 27-letniku odvzeli prostost, saj ga sumijo, da ropa prodajalne na Šmartinski cesti v nedeljo, ko je vstopil z nožem in zahteval gotovino. Naslednji dan je vstopil v prodajalno na Pokopališki ulici v Ljubljani in prav tako z grožnjami izsilil gotovino. V sredo pa je vstopil še v prodajalno na Tomačevski cesti v Ljubljani, kjer je iz blagajne prav tako odtujil nekaj gotovine, so pojasnili na ljubljanski policijski upravi.