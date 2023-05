Mladenič divjal in dovoljeno hitrost prekoračil za 72 km/h

Policisti PPP Novo mesto so opravljali meritve hitrosti z nadvoza avtoceste v bližini Dolenjih Skopic. Kontrolirali so voznika osebnega avtomobila Mercedes benz GLE 300 švicarskih registrskih oznak, ki je prekoračil dovoljeno hitrost za 72 km/h. Na delu, kjer je veljavna omejitev hitrosti 130 km/h, je vozil 202 km/h.

Za omenjeno kršitev Zakon o pravilih cestnega prometa določa denarno kazen v višini 1.200 evrov in 9 kazenskih točk, vendar so ugotovili, da gre za 28-letnega voznika začetnika iz Hrvaške, ki je opravil vozniški izpit pred šestimi meseci, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga privedli v postopek pred sodnika na Okrajno sodišče v Brežicah.