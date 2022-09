Mlademu traktoristu ni bilo več pomoči: pri prevračanju je padel iz kabine

V ponedeljek ob 6.44 se je v naselju Vojsko v občini Kozje v vinogradu zgodila tragična nesreča. Prevrnil se je namreč traktor, iz njega pa je padel voznik in obležal na bližnji poti. »Pri delu v vinogradu na Vojskem na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah se je smrtno poškodoval 32-letni traktorist, ki je s traktorjem, na katerem je imel pripeto prikolico, zdrsnil po hribu,« je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje.

Moški je s traktorjem, na katerem je imel pripeto prikolico, zdrsnil po hribu.

Pri prevračanju je padel iz kabine in se tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. Po poročanju republiškega centra za obveščanje so posredovali tudi člani PGD Steklarna Rogaška Slatina in Podsreda in zavarovali kraj dogodka, stabilizirali traktor, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekajoče motorne tekočine ter pomagali policiji, reševalcem NMP in pogrebni službi.

Trčil v kolesarko

Huda prometna nesreča se je v ponedeljek zgodila v Ormožu. 48-letni voznik osebnega avtomobila je trčil v 70-letno kolesarko. Slednja se je hudo poškodovala. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico. »Zoper voznika osebnega vozila bo na pristojno državno tožilstvo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve

prometne nesreče iz malomarnosti,« sporočajo s Policijske uprave Maribor.

Prometna nesreča na Bledu se je zgodila na tem prehodu. FOTO: PU Kranj

Ob 11.21 sta v Zavčevi ulici na Ptuju trčila osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Ptuj so po poročanju republiškega centra za obveščanje s tehničnim posegom iz vozila rešili eno osebo, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin ter poškodovano osebo oskrbeli in jo predali reševalcem NMP Ptuj, ti so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Ptuj.

Brezvestni voznik je na Bledu trčil v otroka in odpeljal, ne da bi mu pomagal.

Brezvestni voznik je okoli 17.30 na Bledu blizu zdravstvenega doma na Prešernovi cesti trčil v otroka, ki je na prehodu za pešce prečkal cesto, in odpeljal, ne da bi mu pomagal. Otrok, ki je ob sebi potiskal skiro, je bil lažje poškodovan. Voznik je domnevno vozil temnega karavana, odpeljal pa je proti Gorjam. »Policisti prosijo priče za informacije na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200,« poziva Bojan Kos, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj.