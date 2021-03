Mlademu krvniku, ki je končal Danijelovo življenje, le prevzgojni dom

Zdaj je zapečateno še s sodbo višjega sodišča: za smrt 26-letnega Danijela Brajdiča bo odgovarjal le mladoletni, ki je bil v času, ko je ubijal z nožem, celo mlajši od 16 let, torej je po pravni definiciji mlajši mladoletnik. Zato mu je sodišče izreklo prevzgojni dom, medtem ko je njegov pomagač, 20-letni Sanat Kovačič, oproščen vseh obtožb, povezanih s smrtjo očeta petih otrok. Za uboj je sicer zagrožena kazen do 15 let zapora. Tožilka Barbara Jenkole Žigante je na krškem okrožnem sodišču na predobravnavnem naroku za Sanata predlagala 6 let zapora, zato je bila pred letom dni ob razglasitvi ...