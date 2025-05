Mladega planinca so srečno rešili

Veliko srečo v nesreči je imel mlajši planinec, ki se je v torek na območju Legarjev pod Grintovcem znašel v stiski sredi snega. »Zaradi poznega odhoda iz doline, nepoznavanje terena in presplošnega gorniškega znanja ni dosegel cilja, zato je noč prebivakiral zunaj. K sreči mu je spalna vreča, ki jo je imel s seboj, omogočila dokaj spodobno prenočevanje v precej hladni noči,« so avanturo planinca opisali na GRS Kamnik.

Jutranja sreča

Kot smo izvedeli, se je zaradi goste megle peterica reševalcev, opremljena s polno zimsko opremo, odpravila proti Bivaku Pavla Kemperla pod Grintovcem, kamor se je v jutranjih urah zatekel prezebel planinec. Ko so prispeli do njega, so se na srečo začeli trgati tudi oblaki in na pomoč je priletel helikopter Slovenske vojske, ki je vse prepeljali v Kamniško Bistrico.

2000 metrov in više je še veliko snega.

»Nad 2000 metri nadmorske višine je še zelo veliko snega! Tudi nižje so snežišča pogosta, predvsem na območjih odlaganja snežnih plazov, kot so grape, grabni in kotanje. Nad Kamniško Bistrico, pa tudi drugje v slovenskem gorskem svetu, so praktično še vse poti v visokogorju vsaj deloma pod snegom,« opozarjajo člani GRS Kamnik. Zato vsem, ki se nameravajo podati na obisk kamniških očakov, svetujejo zimsko opremo in topla oblačila, ki bodo še kako dobrodošla in uporabna.