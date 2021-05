Mlada voznika sta se huje poškodovala

V soboto malo čez 16. uro je v Gaberkah pri Šoštanju zaradi prehitre vožnje in pod vplivom alkohola (1,3 promila) padel mladoletni motorist ter se pri padcu hudo poškodoval. Vozil je brez vozniškega dovoljenja in varnostne čelade. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so mu motorno kolo zasegli, sledi pa še obdolžilni predlog, so sporočili iz celjske policijske uprave.



Nekaj minut čez 17. uro pa so hudo prometno nesrečo obravnavali tudi v Vrbnem, kjer je mladoletni mopedist trčil v osebno vozilo in se hudo poškodoval. Zaradi vožnje brez izpita so mladoletniku moped zasegli.

