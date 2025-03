Mlada Nemca in Hrvat kradli po Sloveniji: med vlomom se je sprožil alarm

Gorenjski kriminalisti in policisti so uspešno preiskali dva primera kaznivih dejanj – vlom v bencinski servis v Kranjski Gori in drzno tatvino v Ljubljani.

Po hitri in učinkoviti kriminalistični preiskavi so prijeli 35-letnega hrvaškega državljana ter 24-letnega in 27-letno državljana Nemčije, ki so utemeljeno osumljeni sodelovanja pri obeh dejanjih.

Vlom v bencinski servis in tatvina izdelkov

Po ugotovitvah preiskovalcev so osumljeni 7. marca 2025 okoli 1.30 vlomili v prodajalno bencinskega servisa na območju občine Kranjska Gora. Iz notranjosti so ukradli večjo količino tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač, menjalni denar in druge predmete, s čimer so lastnika oškodovali za več kot 600 evrov. Poleg tega so povzročili škodo na objektu, ocenjena vrednost popravila presega 500 evrov.

Med vlomom se je sprožil alarm, na katerega so se policisti nemudoma odzvali. Kranjskogorskim enotam so se pridružili tudi policisti drugih enot, kar je omogočilo hitro in učinkovito akcijo.

Nekaj pred 2. uro zjutraj so osumljence izsledili na območju Dovjega, kjer so jih policisti ustavili v vozilu Volkswagen Golf z nemškimi registrskimi tablicami. Vsem trem so odvzeli prostost in odredili pridržanje.

Drzna tatvina v Ljubljani

Med nadaljnjo preiskavo je bilo ugotovljeno, da so isti osumljenci že 6. marca 2025, nekaj po 15. uri, izvedli drzno tatvino v Ljubljani. Na terasi enega izmed gostinskih lokalov so v pričo oškodovanke z njene mize ukradli torbico, v kateri so bili osebni predmeti. Oškodovanka je utrpela finančno škodo v višini več kot 300 evrov.

Policisti so ob preiskavi osumljenčevega avtomobila našli in zasegli ukradene predmete iz obeh kaznivih dejanj.

Vozilo ukradeno v Nemčiji

Preiskava je pokazala, da so se osumljenci vozili z ukradenim vozilom, ki je bilo predhodno odtujeno na območju Nemčije. To dejstvo je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave.

Osumljeni privedeni pred sodnika, odrejeni pripor

Osumljenci so bili zaradi velike tatvine po 205. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) privedeni pred dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Kranju. Na predlog okrožnega državnega tožilca je bil vsem trem osumljencem odrejen pripor.

Preiskava še poteka

Policija je potrdila, da so osumljeni že bili obravnavani za podobna kazniva dejanja v tujini. Preiskava se nadaljuje, saj obstaja možnost, da so storili še dodatna kazniva dejanja. Policisti zbirajo dodatne informacije in bodo o morebitnih novih ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.