Mlada Ljubljančana zaradi všečkov ogrožala življenje mimoidočih (FOTO)

Ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom (326. člen)



(1) Kdor uniči ali poškoduje prometne naprave, prometna sredstva, prometne znake in naprave za signalizacijo, prometne varnostne naprave, daje napačne signale ali znamenja, postavlja ovire na prometnih poteh ali ravna na drug podoben način in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.



(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.



(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.



(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do osmih let.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil videoposnetek dveh mlajših fantov. Eden od njiju je z nadvoza na avtocesto odvrgel odprti pločevinki fižola in pri tem pozval sledilce na tiktoku, naj objavo všečkajo. »Za vse tiste, ki ste rekli, da tega ne upam storiti,« je uvodoma dejal. K sreči je konzerva za las zgrešila avtomobil, ki se je takrat po avtocesti približeval nadvozu.Na posnetku, ki sicer ni več dostopen, sta fanta po nevarnem početju začela bežati, saj ju je, sodeč po njunih komentarjih, začel loviti neznani avtomobil.S PU Ljubljana so bili o dogodku na območju Viča obveščeni 12. julija zvečer. Policisti na kraju dogodka oseb niso našli, a so z zbiranjem obvestil nadaljujejo. Za zdaj so ugotovili, da sta otrok in mladoletnik iz Ljubljane osumljena kaznivega dejanja Ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom po 326. členu Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (KZ-1).O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.Pod eno od objav je komentator zapisal, da je nekaj podobnega že doživel, a je imel srečo, da se je vse dobro končalo. »Meni je enkrat nekdo takole nekaj vrgel z nadvoza. Ne vem kaj je bilo, je pa hudo počilo. Na avtomobilu se sicer ni poznalo, sem pa komaj zvozil ne da bi zletel s ceste«.